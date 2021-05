Gartenkolumne : Schwertlilien, je häufiger umso schöner blühen sie

Auf der diesjährigen Buga in Erfurt sind im Irisgarten des Egaparks Schwertlilien in allen Farben des Regenbogens zu bestaunen. Eine Reihe von Sorten für meine persönliche Gartenschau hätte ich auch.

Bartiris wollen alle drei Jahre umgesetzt werden. Um optimal zu blühen, dürfen sie nicht zu dicht stehen und sie brauchen frischen Boden. Ich träume von einem Terrain wie auf Schloss Vuillierens. Die Irisgärten des Schweizer Châteaus über dem Genfer See sind so berühmt, dass man vom Irisschloss spricht. Dort werden die Stauden mit den Blättern wie Schwertern und Blüten wie ein Dom mit Hängeblättern im Drei-Jahresrhythmus herausgehoben. Ihre knollen­artigen Wurzeln, sogenannte Rhizome, kann man leicht teilen. Ich fragte den Besitzer und Iriskenner Robert Bovet, wie er das handhabe. Die jungen Triebe an den Enden nehme er ab. Den Mittelteil werfe er weg. Dann pflanze er die neu gewonnenen Teilstücke an anderer Stelle mit 30 bis 50 Zentimeter Pflanzabstand wieder auf. „Nicht zu tief setzen“, lautet sein Rat. Die trockenheitsverträglichen Stauden lieben es, auf dem Rhizomrücken von der Sonne beschienen zu werden. So einer Sonnenanbeterin gefällt es zwischen Katzenminze, Lavendel und Fetthenne, wenn man sie mit anderen Stauden kombinieren will. Wer noch weniger Platz hat, kann Bart­iris auch in Töpfe setzen. Unter 30 Zentimeter sollte der Durchmesser nicht liegen.