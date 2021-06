Gartenkolumne : Ein Gartenbesuch gibt Anregung

Ein Gartentor öffnet sich: Die Besitzer erzählen, sie seien der Typ Genießer. Die Gartendesignerin habe ihnen deshalb zu großer Vielfalt geraten. Vor allem in der Staudenverwendung sorge Farben- und Formenreichtum für schwelgerische Momente.

Der Garten ist groß! Szenenwechsel: Ein kleiner Garten empfängt seine Besucher. Begrenzte Gestaltungsräume gelten als schwierig. In solch einem Kleinod habe ich die Gartendesignerin gefragt, wie sie das Problem löse. Sie meinte, gerade in kleinen Gärten müsse man großzügig gestalten. Leute mit kleinen Gärten würden oft denken, sie müssten ein winziges Gartenbeet anlegen, eine klitzekleine Rasenfläche und anstelle einer Wasserstelle nur eine Pfütze. Dabei könne man auch in kleinen Gärten großzügig planen. Dabei gleitet ihr Blick an einem schmalen Baumstamm entlang gen Himmel. Verstehe! Hier wurde der Blick durch Horizontales geweitet. Säulenformen eignen sich in kleinen Gärten besonders gut dazu. Je kleiner die Pflanzen sind, umso größer wählt sie die Stückzahl. Und um beim Beispiel Wasser zu bleiben, empfiehlt sie einen Quellstein oder ein formales Becken in dem sich die Wolken spiegeln. Das schafft optisch ebenfalls mehr Raum.