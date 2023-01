Garten : Dankbare Zimmerpflanze

Ich war beim Ohrenarzt. Im Wartezimmer saß eine Efeutute neben mir. Genauer gesagt, hatte die Zimmerpflanze eine Ranke über meine Stuhllehne gelegt. Tatsächlich spreizte sie sich neben mir die Wand empor und wieder herunter.

Efeututen sind nicht nur beachtliche Kletterkünstler, wenn sie einen Halt finden. Die Blattpflanzen gehören auch zu den dankbarsten Zimmerpflanzen die es gibt. Wer glaubt, keinen grünen Daumen zu haben, sollte es mit der Efeutute probieren. Sie begrünt noch die unwirtlichsten Raumfluchten. Ihre Genügsamkeit ist legendär. Seit 48 Jahren wohnt eine ganze Efeututengalerie bei uns. Die Pflanzen in einem Raumteilerkasten sind noch nie umgetopft worden. Ich packe ihnen gelegentlich ein bisschen frische Blumenerde obendrauf, schon treiben die Blätter frisch grün durch. Die Ansprüche an ein zimmertemperiertes, kalkfreies Wasser sind für Efeututen kein Thema. Im Winterhalbjahr entleere ich die kalt gewordene Wärmflasche in ihre Pflanzkästen. Natürlich wohldosiert. Das einzige, was Efeututen nicht mögen ist anhaltende Staunässe. Sie lässt die Wurzeln, wie bei den meisten Zimmerpflanzen, faulen.

Die Efeutute im Wartezimmer hatte lediglich die Corona-Zeit etwas mitgenommen. In der Hochphase der Pandamie musste ja ständig gelüftet werden. An der Stelle wo die Ranken in der Zugluft standen, hatte die Pflanze die Blätter abgeworfen. Zimmerpflanzen nehmen kalte Winterluft übel. Während sich viele andere Gewächse bei unsachgemäßen Standortbedingungen komplett verabschieden, macht die Efeutute das Beste draus und wächst in eine andere Richtung weiter. So habe ich mir auf vollgestellten Fensterbrettern schon tarzanähnliche Efeututen herangezogen, die ihre Ranken bis in die Gardinenstange schwingen. Wenn es zu wüst wird, nimmt man einfach einen Ableger, stellt die Triebspitzen mit vier bis sechs Blättern in Wasser und startet mit der nächsten Generation Efeutute neu.Schon vor Jahren wurde daran geforscht, Schadstoffe mit genetisch modifizierten Efeututen effektiver aus der Luft zu filtern. Längst bewiesen ist der positive Einfluss von grünen Zimmerpflanzen auf das menschliche Wohlbefinden – was man so hört.