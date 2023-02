Kolumne Mein schöner Garten! : Frühlingsblühende Zwiebelblumen düngen

Im Fasching ist am Aschermittwoch bekanntlich alles vorbei. Im Garten fängt es mit dem Kehraus erst richtig an. Zeigen sich die Vorfrühlingsblüher, räume ich die letzten trockenen Samenstände ab und schneide verblichene Gräserskulpturen runter.

Für die Zwiebelblumen kommt eine Düngung jetzt gerade recht. Sobald das Blattgrün erscheint, gibt man ihnen die erste Gabe Nährstoffe. Geeignet sind organische NPK-Dünger (N steht für Stickstoff, P für Phosphor und K für Kalium), die besonders kaliumreich sind. Deshalb greift man für Zwiebelblumen auch zu Tomatendünger. Er enthält auffallend viel Kalium, weil Tomaten mehr Kalium als Phosphor und Stickstoff benötigen. Gute Erfahrungen habe ich mit dem einfach zwischen die Zwiebelblumen zu streuenden pelletierten, organischen Dünger ECO Blüte gemacht. Er enthält zusätzlich Magnesium. Das sorgt für schöne grüne Blätter und steigert die Blütenfarbe. Aber auch jeder andere speziell für Zwiebelblumen zusammengestellte Dünger fördert ihre Blüte und stärkt die Zwiebel. Vorteil organischer Dünger ist es, dass sie das Bodenleben stärken. Und was könnte für Pflanzen sinnvoller sein, als aktive Mikroorganismen, die ihnen den organischen Dünger mineralisieren. Volldünger versorgen Pflanzen mit Nährstoffen und Mineralstoffen. Die notwendigen Humusstoffe bringt man mit organischer Masse ein. Das ist auch der Grund, warum man im zeitigen Frühjahr auf Beeten eine Schicht Kompost verteilt. Neben einer gewissen Düngewirkung schätzt man Kompost vor allem als Bodenverbesserer. Eine Schicht von ein bis drei Zentimeter Kompost kann die Humusbildung fördern. In einem humosen Boden wiederum wird Stickstoff sehr viel leichter freigesetzt und den Pflanzen verfügbar gemacht. Während oberirdisch das bunte Treiben langsam an Fahrt aufnimmt, geht es im Untergrund mit den steigenden Temperaturen so richtig los.