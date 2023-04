Gartentipps Schmuckkörbchen für den Schnitt aussäen

Oft gaben die langhalsigen Stubenhocker im Freiland dann nicht den vorteilhaftesten Anblick ab und ich entschied, sie mit schön buschig vorgezogenen Jungpflanzen vom Markt zu unterstützen. Dieses Jahr säe ich sie auf Rat einer Slow-Flower-Gärtnerin – das sind die Blumengärtnerinnen, die ihre Schnittblumen felderweise unter den Gesichtspunkten Saisonalität, Regionalität und Nachhaltigkeit ziehen – direkt ins Freiland. Ab April ist das wie bei Zinnien, Korn- und Ringelblumen problemlos möglich. Von April bis Mai gesäte Schmuckkörbchen gehen zwar etwas später in Blüte als die vorgezogenen Artgenossen, aber das kann man angesichts ihrer langen Blütezeit über den ganzen Sommer und Herbst bis zum ersten Frost verschmerzen. Bei zu dichtem Stand vereinzelt man auch im Beet. Schmuckkörbchen verzweigen sich reich. Man rechnet rund 40 Zentimeter Pflanzabstand und 30 Zentimeter von Reihe zu Reihe. Aussäen sollte man nur auf einen gut vorbereiteten Boden. Das Beet ist also frei von Unkraut, bei Bedarf mit einer Schicht Kompost angereichert und weist nach dem Abrechen allen groben Materials eine feinkrümelige Struktur auf. Sind die Samen in vorgezogenen Reihen ausgesät, deckt man sie in zweifacher Samenstärke mit Erde ab und gießt an. Jetzt muss man die Aussaat in nächster Zeit nur noch feucht halten und schon nach zwei Wochen beginnen die Sommerblumen zu keimen, wenn die Temperaturen mitspielen.