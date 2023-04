Gartentipps Wenn die Pfingstrosen sprießen, Dahlienknollen pflanzen

Aufpassen muss man, wenn die frischen Triebe durchtreiben. Ihre größte Bedrohung ist dann der Schneckenfraß. Manche Dahlienfreunde schwören darauf, ihre Knollen deshalb vorzutreiben. Während zartes Grün die Raspelzungen magisch anzieht, fällt strotzendes Blattgrün offensichtlich nicht mehr in ihr Beuteschema. Ein befriedigendes Vortreiben von Dahlien gelingt nur in einem Gewächshaus. Wegen der Spätfrostgefahr bis Mitte Mai setzt man solche Dahlienpflanzen erst nach den Eisheiligen. Die gleiche Vorsicht ist bei vorgezogenen Dahlien und anderem Sommerflor geboten, der bereits überall angeboten wird. Die Nächte können im April noch mal kalt sein. Schon ein eisiger Wind kann dem Saisonflor zusetzen. Dann hilft ein übergelegtes Vlies oder man räumt Kübel und Kästen bei Frostvorhersage kurzzeitig rein. Auf der anderen Seite heizen milde Tagestemperaturen und Sonnenschein das Wachstum enorm an.