Tipps von der TV-Gartenexpertin Wer Kröten hat, kann sich reich schätzen

Ich will nicht unken, aber allzu aufgeklärt über den wichtigen Stellenwert der Molche, Salamander und Konsorten und ihr Wesen sind wir immer noch nicht. Am ehesten hat man schon mal was davon gehört, dass Frösche keine äußerlich sichtbare Ohrmuschel wie wir Menschen besitzen. Und nein, nicht deshalb quaken sie so laut. Ihr Trommelfell sitzt an der Seite des Kopfes. Sie reagieren nicht nur auf Schallwellen, die von der Luft übertragen werden, sondern auch auf sogenannten Substratschall. Das kann jeder mit Mini-Teich im Garten beobachten: Kaum nähert man sich – platsch ist der Teichfrosch ins Wasser gehüpft. Die Erschütterung des Bodens lässt ihn ins schützende Nass hechten.