Tiere : Bedrohte Flugakrobaten

In großen Kolonien gebären die Weibchen der Mausohr-Fledermäuse ihre Jungen in Dachstühlen, Kirchtürmen und Brücken. In den sogenannten „Wochenstuben“ werden die Kleinen im Sommer großgezogen. Die Winterquartiere sind bis zu 100 km entfernt und häufig in Stollen und Höhlen. Foto: NABU/Dr. Eckhard Grimmberger/Eckhard Grimmberger

Trier Tierfreunde im Volksfreund: In unserer Serie „Zurück zur Natur“ geht es heute um Fledermäuse und Tipps zu Schutz und Ansiedlung der Flattertiere.

Viele Fledermausarten stehen in Deutschland jedoch auf der Roten Liste. Ihr Fortbestand ist gefährdet. Alle 25 in Deutschland vorkommenden Arten sind streng geschützt. „Ein Grund dafür ist der Verlust von Fledermausquartieren, in denen die Flattertiere ungestört ihre Jungen aufziehen, überwintern oder einfach nur den Tag verschlafen können“, erklärt Corinna Albert von der NABU Regionalstelle Rheinland-Pfalz-West in Trier. Auch das Verschwinden von insektenreichen Nahrungsbiotopen, der Einsatz von Pestiziden und der Verlust von Landschaftsstrukturen trägt zur Gefährdung bei.

Fledermausquartiere melden! Menschen, die Fledermäusen dauerhaft ein sicheres Zuhause geben, leisten einen unermesslichen Beitrag zum Schutz dieser vom Aussterben bedrohten Säugetiere. Der NABU ruft zur Meldung bekannter Fledermausquartiere in Städten und Gemeinden auf, etwa in privaten und öffentlichen Gebäuden, Kirchen, Stollen, Burgen oder Bäumen. Mit einer Auszeichnung werden alle Quartiersbesitzer für ihr Engagement gewürdigt.

Fledermausquartiere am Haus! Wer noch keine Fledermäuse am Haus hat, kann es fledermausfreundlich gestalten. Zum Beispiel auf dem Dachboden oder im Außenbereich. Durch Montage von Quartiersteinen im Mauerwerk oder in die Wärmedämmung werden geeignete Hohlräume geschaffen. Fledermaus-Flachkästen an den Außenwänden bieten neue Versteckmöglichkeiten. Fehlen Einschlupfe in den Dachbereich, können hohle Giebelsteine oder Fledermausziegel angebracht werden.