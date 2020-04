Garten : Ernte aus dem eigenen Garten

Info

In „Mein Selbstversorgergarten – Mit Bäuerin Leni durchs Gartenjahr“ zeigt Magdalena Kühn, was rund ums Jahr im Selbstversorgergarten zu tun ist. Neben Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzen und Pflegen geht es in dem Praxisbuch auch um Vorratshaltung. Ihre Anleitung, Ernährung wieder selbst in die Hand zu nehmen, ist gespickt mit altem Wissen. „Damit das, was unsere Omas noch über die Selbstversorgung wussten, nicht weiter in Vergessenheit gerät.“ Ulmer-Verlag, 2018, Euro 29,90, ISBN 978-8001-0860-2.