Garten : Erntedank im Gemüsegarten

Für einen rund 25 Liter großen Sauerkrauttopf aus Ton ernten Martin und Martina Wirtz 10 bis 15 Köpfe. Die Weißkohl-Köpfe sollten fest sein. Sie werden auf einem Krautschaber, landläufig „Kappesschab“ genannt, in feine Streifen geschabt. Das geschabte Kraut bringt man schichtweise im Wechsel mit Salz, Wacholderbeeren und Wein ein. Für den 25 Liter Topf rechnet man 250 Gramm Salz, ein Päckchen Wacholderbeeren und eine Flasche Weißwein (3/4 Liter). Jede Schicht muss gut gestampft werden. „Das kann man mit der Faust richtig reinboxen“, erklärt Martin Wirtz. Auch Holzstampfer sind im Gebrauch. So wird jede 15 bis 20 Zentimeter hoch eingefüllte Krautschicht auf rund fünf Zentimeter verdichtet. „Ab der Mitte merkt man, wie das Wasser aus dem Kohl tritt“, sagt der Sauerkrautmacher. Sollte der Weißkohl in einem sehr trockenen Jahr so fest sein, dass kaum Wasser austritt, gießt man am Ende abgekochtes Wasser zu. Das Wasser sollte drei bis fünf Zentimeter über dem eingeschichteten Kohl stehen.

Dann beschwert man mit extra für den Sauerkrauttopf genormten Steinen und schließt mit dem Deckel ab. In den Rand des Sauerkrauttopfes füllt man Wasser. Die ersten zwei bis drei Tage steht der Sauerkrauttopf in der Küche: „Am Anfang braucht der Kappes Zimmertemperatur.“ Schon nach zwei bis drei Stunden fange es an zu blubbern. Der Gärprozess beginnt. Spätestens nach drei Tagen stellt man den Topf in den Keller und kontrolliert täglich den Ring um den Deckel: „Der Rand muss immer voll Wasser sein.“ Bei Bedarf füllt man nach. Sechs Wochen später könne man das erste Sauerkraut nutzen. „Wir holen immer so viel Kraut raus, wie wir für eine Mahlzeit brauchen“, sagen die beiden.

Und wenn es in der Küche mal schnell gehen muss, hat Martina Wirtz ein etwas anderes Fastfood-Rezept zur Hand: Selbstgemachtes Sauerkraut auf einem Ofenblech verteilen. Darüber dünn geschnittene Scheiben Kasselerschinken verteilen. Obendrauf Rösti (aus der Gefriertruhe) zerbröseln und im Backofen 20 bis 30 Minuten bei 160 Grad Celsius backen. Vor dem Servieren ein paar Crême fraîche-Flöckchen darüber verteilen und noch ein paar Minuten im Ofen schmelzen lassen.