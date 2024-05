TV-Telefonaktion Verdacht auf Hautkrebs: Hilft Künstliche Intelligenz dem Arzt?

Dr. med. Claudia Jüngling, Fachärztin für Dermatologie in Traben-Trarbach: Wahrscheinlich handelt es sich um aktinische Keratosen, die durch lange Sonnenbäder oder stundenlanges Arbeiten in der Sonne entstehen. Diese Hautveränderungen sind zwar kein bösartiger Hautkrebs, können sich aber unbehandelt zu hellem Hautkrebs entwickeln. Es gibt verschiedene gut verträgliche und wirksame Behandlungsmethoden wie Cremes mit Wirkstoffen, Photodynamische Therapie, Lasertherapie oder chirurgische Verfahren, um die geschädigten Hautschichten abzutragen. Eine weitere Möglichkeit ist die Kryotherapie, bei der die verhornte Hautstelle mit flüssigem Stickstoff

vereist wird, sodass sie abstirbt.



Ich habe am Rücken ein neues Muttermal entdeckt. Ich mache mir Sorgen, weil es wächst.