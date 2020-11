Ernährungskolumne : Sojabohne – was willst du werden?

Sojabohne – was willst du werden?

Unsere Ernährungsexpertin erklärt die verschiedenen Produktarten der besonderen Hülsenfrucht.

Der Sojadrink wird aus Sojabohnen und Wasser gewonnen. Er schmeckt süßlich-mild und lässt sich ähnlich wie Milch verwenden. Für Kuhmilchallergiker ist er eine wertvolle Alternative, enthält aber in der Regel deutlich weniger Kalzium, es gibt auch mit dem Mineralstoff angereicherte Produkte.

Tempeh stammt traditionell aus Indonesien. Er sieht ähnlich aus wie Tofu, wird aber anders hergestellt. Die Sojabohnen werden gedämpft und geschält und daraufhin mit einem Edel-Schimmelpilz versehen. Dieser wächst mit seinen feinen Myzel-Wurzeln um die Bohnen und verbindet sie zu einer festen Masse. Genau wie Tofu wird Tempeh durch Marinieren und Würzen erst richtig lecker. Beide schmecken gebraten als Beilage, in Füllungen und Aufläufen.

Edamame (übersetzt Bohne am Zweig) sind frische grüne Sojabohnen, die leicht unreif geerntet werden. Die Schoten werden kurz mit Salzwasser gekocht, dann gewürzt mit Salz oder Chili. Viele asiatischen Restaurants bieten Edamame als Vorspeise an. Einfach mal ausprobieren!

Sojasoßen: Die würzigen, salzigen Soßen auf der Basis von fermentierten Sojabohnen tragen schöne Namen wie „Shoyu“ und „Tamari“. Teilweise werden sie gemischt mit Weizen oder Reis. Mit der asiatischen Küche haben sie auch Einzug in die Westliche erhalten und gebe so manchem Gericht einen intensiven Geschmack.

Übrigens: Der Anbau von Soja ist umstritten. Er wird in Zusammenhang mit Gentechnik und Regenwaldabholzung in Verbindung gebracht. Etwa die Hälfte kommt aus Südamerika. Um die hohe Nachfrage zu bewältigen, werden dort großflächige Sojafelder angelegt – teilweise durch Brandrodung. Diese laugen den Boden aus und belasten ihn zusätzlich durch den verstärkten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Allerdings landet der überwiegende Teil der Sojaproduktion in Futtertrögen. Nur ein kleiner Teil dient ohne Umweg durch die Mägen von Rind, Schwein oder Huhn direkt der menschlichen Ernährung.