Telefonaktion : Trauma: Was hilft, mit den seelischen Folgen umzugehen?

Trier Heute von 17 bis 19 Uhr TV-Telefonaktion: Expertinnen beantworten Ihre Fragen.

Schwere Unfälle, Erkrankungen, Naturkatastrophen oder Gewalterfahrung können tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, sich körperlich zeigen. Doch ein Trauma kann heilen. Was hilft, mit den seelischen Folgen umzugehen? Wie äußert sich ein Trauma? Hinterlässt jedes schreckliche Erlebnis Wunden in der Seele? Was sind die Folgen eines Traumas? Wo können sich Betroffene hinwenden? Wie können Angehörige und Freunde helfen? Dies sind Beispielfragen. Heute bietet der Trierische Volksfreund seinen Leserinnen und Lesern wieder einen speziellen Service: Von 17 bis 19 Uhr können Sie persönlich mit drei Expertinnen sprechen und Fragen rund um das Thema „Trauma“ stellen.