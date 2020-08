Gesundheitskolumne : Exkurs in die Corona-Welt

Corona (CoVid19) hat uns vieles gelehrt, vieles bleibt verborgen. Jede Maßnahme erschien am Anfang richtig. In der Öffentlichkeit grassierten aber schnell Falschaussagen und nicht belegbare Unterstellungen.

Pro: Das Tragen von Masken hilft deutlich, Infektionen zu vermeiden. Der Infizierte hustet in die Maske und verhindert Infektionen anderer. Bis auf Weiteres müssen wir also mit der Maske leben.

Pro: In Kliniken, Arztpraxen oder in der Altenhilfe, aber auch in potentiellen „hot spots“, oft fehlende Abstandssituation, in sozialen Brennpunkten, in Industriebetrieben, vor allem ohne Hygienekonzept, gelten gezielter Desinfektionsmittelgebrauch und Abstandsregeln.