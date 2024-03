Kolumne Mahlzeit Lauchfreuden rund ums Jahr

Damit es beim Essen nicht unangenehm zwischen den Zähnen knirscht, muss Porree sorgfältig gesäubert werden. Zunächst wird der Wurzelansatz mit den Wurzelhaaren abgeschnitten. Dann wird die ganze Stange längs aufgeschlitzt. Jetzt können die Blätter zur Seite gebogen und unter fließendem Wasser gründlich abgespült werden. Die Reihenfolge „waschen, schneiden, …“ schont die Nährstoffe besser als umgedreht. Oft benötigt man von den langen Stangen nur ein kleines Stück. Den Rest bitte nicht wegwerfen. Das Gemüse eignet sich hervorragend zum Einfrieren. Einfach die gewaschenen Stangen in Ringe oder Stücke schneiden, sie für vier bis fünf Minuten in kochendem Wasser blanchieren und anschließend in Eiswasser abschrecken. In gefriertauglichen Behältern kann man Porree ein gutes halbes Jahr lang lagern.