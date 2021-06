TV-Telefonaktion : „Er versteht mich einfach nicht“

Trier Nachgefragt: Drei Expertinnen standen Ihnen für Fragen rund um das Thema „Kommunikation in der Partnerschaft“ am TV-Telefon zur Verfügung.

Dr. Andrea Mohr, Diplom-Psychologin in der Lebensberatung des Bistums Trier in Bitburg: Bei Meinungsverschiedenheiten konzentriert sich oft jeder der Partner darauf, seine eigene Position zu vertreten. Das Zuhören und Einfühlen in den anderen kommt da oft zu kurz, obwohl sich jeder Mensch nach Verständnis und Akzeptanz sehnt. Versuchen Sie, sich selbst so zu verhalten, wie Sie es sich von Ihrer Partnerin wünschen. Gehen Sie in den Gesprächen auf Ihre Partnerin ein und versuchen Sie zu verstehen, was ihr wichtig ist. Damit schaffen Sie eine gute Basis für gegenseitiges Verständnis.