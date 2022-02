Kulturpilze brauchen hohe Luftfeuchtigkeit. In einer Tunnelunterführung sind verschiedene Kulturspeisepilzarten in Substratblöcken auf der Erfurter BUGA 2021 vorgestellt worden. Solche Fertigkulturen kann man an einem regengeschützten, schattigen und feuchten Gartenbereich aufstellen, auf einem windgeschützten Nordbalkon oder auch im Haus. Foto: Kathrin Hofmeister