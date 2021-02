Garten : Im Schneeglöckchenfieber

Info

Düngen: Schneeglöckchen kommen ohne Dünger aus, bilden aber schneller dicke Brutzwiebeln, wenn sie zu Beginn der Blütezeit flüssig gedüngt werden. Organische oder mineralische Langzeitdünger setzen sich bei den noch niedrigen Bodentemperaturen kaum um und sind dann nicht zur rechten Zeit pflanzenverfügbar. Ideal ist eine Nährstoffversorgung über Falllaub. Es trägt den Humus ein, den die Zwiebelblumen so lieben.

Pflanzen: Pflanzzeit der Zwiebelblumen ist im Herbst. Will man Schneeglöckchen verpflanzen, gelingt das am besten in grünem Zustand. Will man große Putschen teilen, um neue Pflanzen zu gewinnen, geschieht das ebenfalls während der Blüte oder sofort danach. Sammler teilen zu dicht stehende Tuffs alle drei Jahre und pflanzen sie in lockeren Gruppen neu auf. Auch wenn der Boden nach dem feuchten Winter nass erscheint, sollte man das Angießen nach der Pflanzung nicht vergessen. Das schlemmt Erde an die Zwiebeln und das Schneeglöckchen wurzelt besser ein.

Topfen: Seltene Formen werden oft in Töpfen kultiviert. Dazu eignen sich Tontöpfe am besten. In Gefäßen ist die Gefahr von Staunässe am größten. Dauerfeuchte Böden vertragen Schneeglöckchen nicht. Die Wurzeln faulen. Deshalb bringt man unten eine Drainageschicht, beispielsweise aus Tongranulat ein. Für die Erde mischt man humos-lehmigen Gartenboden mit Sand und gibt eine Handvoll Splitt oder Lavagrus für die bessere Durchlässigkeit dazu.

Pflege: Nach der Blüte müssen die Blätter einziehen. Schneidet man das vergilbende Laub vorzeitig ab, raubt man der Zwiebelblume Kraft für den Neuaustrieb und die Blüte im nächsten Jahr. Auf Rasenflächen, die früh gemäht werden, tun sich Schneeglöckchen daher schwer. Besser ist ein ungestörter Randbereich, wo auch während der Saison nicht gehackt wird. kf