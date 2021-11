Garten im November : Heute schon ein Apfelbäumchen gepflanzt

Gehölze strukturieren eine Pflanzung wie hier im Kiesgarten des Gartens der Sinne in Merzig (öffnet wieder am 1. April 2022, Infos unter www.gaerten-ohne-grenzen.de). Arten mit buntem Laub beleben das Bild. Ganz links fällt der Perückenstrauch mit seinem dunkelroten Blattkleid ins Auge. Silbern glänzt die Schmalblättrige Ölweide. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

Trier TV-Garten im November: Für laubabwerfende Gehölze ist der Herbst die beste Pflanzzeit. Nie war die Auswahl an pflegeleichten, klimafesten und ökologisch wertvollen Bäumen und Sträuchern größer.

„Was können Sie in Hinblick auf den Klimawandel empfehlen?“ „Haben Sie ein Vogelgehölz?“ „Gibt es auch was Robustes, das nicht so viel Arbeit macht?“ So oder ähnlich, fragen Gartenbesitzer, die jetzt in die Baumschule gehen. Sie suchen trockenheitsverträgliche Sträucher, pflegeleichte Bäume oder etwas Grünes, das auch der Natur nutzt.

Ging es in den Baumschulen der Region im ersten Herbst der Coronazeit wie im Bienenschlag zu, hat sich die Lage wieder normalisiert. Wer ein Stück Land hatte, entdeckte den Garten für sich und bestückte ihn mit Pflanzen. Teilweise waren die Lager leergeräumt. In diesem Herbst sind die Sortimente wieder gut gefüllt und bieten die ganze Palette der Pflanzenwelt. Gehölze würden um diese Zeit verstärkt nachgefragt, bestätigen die Baumschulen in der Region. Schließlich sei der Herbst, gerade vor dem Hintergrund des Klimawandels, die beste Zeit des Pflanzens (Extra).

EXTRA Die beste Pflanzzeit ist der Herbst Laubabwerfende Bäume und Sträucher pflanzt man am besten zwischen Anfang November und Ende März. Zwar kann man Pflanzen im Container grundsätzlich ganzjährig pflanzen, solange der Boden offen ist. Doch die meisten sommergrünen Gehölze etablieren sich bei einer Herbstpflanzung am besten. Oberirdisch haben die Laubgehölze ihr Wachstum eingestellt. Unterirdisch wurzeln sie im Herbst leichter ein. Das gilt vor dem Hintergrund erwartbar heißer und trockener Frühlings- und Sommerzeiten umso mehr. Auch Laubgehölze, die umgepflanzt werden müssen, versetzt man möglichst zwischen Mitte Oktober und Mitte November. Der Boden hält noch Restwärme des Sommers, und ist schon wieder ausreichend feucht.

Dabei spielen Obstgehölze eine große Rolle. Im Ziergartenbereich fallen Bäume und Ziersträucher mit schöner Herbstfärbung sofort ins Auge. Da werde gerne zu feuerroter Korkspindel (Euonymus alatus) oder Amberbaum (Liquidambar styraciflua) gegriffen, nennen die Baumschuler zwei Beispiele.

Was im Container überschaubar aussieht, kann sich ausgepflanzt schnell zum ausladenden Großstrauch oder Baum entwickeln. Vor dem Kauf sollte man sich daher immer nach dem Zuwachs erkundigen und sich beraten lassen.

Die Wuchsform ist ein wichtiger Aspekt bei der Entscheidung für ein Gartengehölz. Wo der Platz fehlt, bieten Formschnittgehölze oder säulenförmige Varianten oftmals die Möglichkeit, auch in kleineren Gärten einen Baum zu pflanzen. Besonders schmale Varianten gibt es mittlerweile sogar schon von Arten, die man ansonsten als richtigen Baum oder malerisch ausgreifenden Großstrauch kennt. Beim Amberbaum beispielsweise heißt die Sorte Slender Silhouette. Bei Felsenbirnen, die neben ihrer hübschen Frühlingsblüte und rotoranger Herbstfärbung mit essbaren Beerenfrüchten auch noch ein Vogelnährgehölz sind, halten die Sorten Rainbow Pillar oder Obelisk Platzdruck stand. Besser zur Unterpflanzung eignet sich allerdings die Schirmform der Wildart. Unter den Gehölzen gibt es eine Menge sogenannter „Herzwurzler“. Sie gehen mit ihren Wurzeln stärker in die Tiefe als in die Breite und konkurrieren nicht mit Begleitflor.

Geht es um einen Hausbaum, werden als Hochstamm gezogene Kugelbäume immer beliebter. So findet man die eigentlich als breiten Busch oder Heckenpflanze eingesetzte Glanzmispel (Photinia) auch als Kugelbaum. Der immergrüne Laubstrauch kommt ursprünglich aus Neuseeland und spiegelt einen anderen Trend bei der Gehölzwahl wider. Mediterran anmutende Arten sind auf dem Vormarsch. Im Zuge des Klimawandels rücken Kinder des Südens vermehrt in den Fokus. Tatsächlich geht in tendenziell milder werdenden Wintern, nicht nur in einer Weinbaugegend wie der Mosel immer mehr. Viele Sonnenhungrige aus wärmeren Regionen vertragen zudem Hitze und Trockenheit besser. Das silbrige Laub einer Schmalblättrigen Ölweide (Elaeagnus angustifolia) etwa reflektiert Sonnenlicht und schützt sich so vor starker Strahlung. Das übrigens absolut winterharte Gehölz bietet Blüten, die Insekten anziehen und entwickelt essbare Früchte.