TV-Telefonaktion Schwangerschaft und Geburt

Um all die Facetten, die Schwangerschaft und Geburt mit sich bringen, geht es heute in unserer TV-Telefonaktion. Von 17 bis 19 Uhr haben Sie die Möglichkeit, persönlich mit Fachärzten und einer Hebamme am Telefon zu sprechen. Rufen Sie an, wenn Sie Fragen rund um das Thema „Schwangerschaft und Geburt“ haben: