Kolumne Hauptsache gesund! : Was tun, wenn die Nase blutet?

Dr. Stefan Pappert, Medi-Arzt Foto: Privat

Es geschieht bei vielen Menschen und dann oft dramatisch und zum falschen Zeitpunkt: Nasenbluten. Etwa jeder zehnte Erwachsene bekam bereits einmal in seinem Leben Nasenbluten. In 80 bis 90 Prozent der Fälle tritt die Blutung im vorderen Bereich der Nase auf, in einem kleinen Geflecht von Blutgefäßen, das auf den klangvollen Namen ‚Locus Kiesselbachii’ hört.