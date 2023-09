Gesundheit Über die Welt der Gehörlosigkeit

Hanno ist mittlerweile weit in den Sechzigern; würde er heute geboren werden, hätte er ungleich bessere Möglichkeiten der Integration in die Welt der Hörenden. Insbesondere würde heutzutage den Eltern der dringende Rat erteilt werden, die Möglichkeit eines sogenannten Cochlea-Implantates (kurz CI) zu testen. Dieses ermöglicht die Schallübertragung mittels eines Mikrofons, einen sogenannten Audioprozessor über eine implantierte Elektrode direkt auf den Hörnerv in der Hörschnecke. Das Phänomen ist, dass die- oder derjenige, bei der oder dem ein CI erfolgreich implantiert werden konnte, sich fast wie eine normalhörende Person mit seinen Mitmenschen verständigen kann. Allerdings muss das Hören mit einem derartigen „elektronischen Ohr“ erst erlernt werden und kann ein normales Gehör nicht ersetzen. Von rund 1,2 Millionen hochgradig Hörbehinderten beziehungsweise Gehörlosen in Deutschland tragen etwa 40.000 Menschen erfolgreich ein CI, und es werden ständig mehr. Am erfolgreichsten ist die Implantation eines derartigen Cochleaimplantates innerhalb der ersten vier Lebensjahre, also in der Zeit des Erwerbs der Muttersprache. Daher ist die Früherkennung einer Schwerhörigkeit bzw. Gehörlosigkeit beim Säugling so wichtig. Diese erfolgt durch das meist direkt nach der Geburt durchgeführte sog. Hörscreening (TOAE), bei dem die Funktion der Sinneszellen in der Hörschnecke überprüft wird.