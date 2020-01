Kolumne Mein schöner Garten : Haselnusssträucher auslichten

Mit weißer Farbe können Hobbygärtner ihre jungen Bäume vor den Folgen von Temperaturunterschieden im Winter bewahren.

Arme Allergiker: So früh habe ich die langen, gelben Kätzchen der Haselnuss noch nie blühen sehen. Jetzt schon Haselzeit? Ach nee, als Haselzeit bezeichnet man ja einen Zeitabschnitt in der mittleren Steinzeit. Schon damals nutzten die Menschen die Nüsse als Nahrungsmittel. Der Haselstrauch zählte zu den meistverbreiteten Gehölzen in Europa. Später verwendete man die elastischen Ruten, um daraus Zäune zu flechten. Im Fachwerkbau füllte man die Gefache mit Haselgerten. Zu Büschen gebündelt, deckte man das Dach damit.