Gesundheit : „Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen?“

Ein Mediziner, zwei Hygieneberater sowie ein Mitarbeiter des Laborunternehmens Synlab standen TV-Lesern zwei Stunden lang persönlich Rede und Antwort zu Risiken und Schutz, dem richtigen Zeitpunkt, sich testen zu lassen, zu Hygiene und Abstandhalten. Die Experten waren nicht wie üblich zu Gast im TV-Verlagshaus, sie haben die Leserfragen in ihren Büros am Arbeitsplatz oder zu Hause beantwortet. Eine Auswahl der Fragen und Antworten:

Kühnen: Feiern Sie mit ihrer engsten Familie, in Ihrem Fall mit Ehemann, Kind und Enkelkind. Mit Einladungen an weiter entfernte Verwandte sollten sie sehr zurückhaltend sein und auf einen späteren Zeitpunkt verweisen.

Knoll: Der wichtigste Übertragungsweg ist eine sogenannte Tröpfchen-Infektion, bei der die Coronaviren von infizierten Menschen über Tröpfchen in die Luft abgegeben und anschließend eingeatmet werden. Auch können verschiedene Atemwegserreger über Schmierinfektionen übertragen werden: Erreger auf den Händen gelangen an die Schleimhäute der Nase oder Augen und es kann zur Infektion kommen. Es gibt derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen wurde, dass sich Menschen auf anderem Weg, etwa beim Verzehr von kontaminierten Lebensmitteln, also mit dem neuartigen Coronavirus behafteten Lebensmitteln, infizieren. Das gleiche gilt für den Kontakt zu kontaminierten Gegenständen. Auch für andere Coronaviren sind keine Berichte über Infektionen durch Lebensmittel oder den Kontakt mit trockenen Oberflächen bekannt. Allerdings sind Übertragungen über Oberflächen, die kurz zuvor mit Viren kontaminiert wurden, denkbar. Da Coronaviren in der Umwelt nur wenig stabil sind, ist dies nur während eines kurzen Zeitraums nach der Kontamination wahrscheinlich. Trotzdem sollten die allgemeinen alltäglichen Regeln der Hygieneregeln einhalten: Hände waschen, Regeln die beim Umgang mit Lebensmitteln gelten. Durch das Erhitzen von Lebensmitteln, kann das Infektionsrisiko zusätzlich verringert werden, denn Viren sind hitzeempfindlich.