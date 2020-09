Telefonaktion : Ohne Hürde über die Schwelle

Trier Möglichst lange im eigenen Heim wohnen: Das ist der Wunsch vieler. Doch wo Schwellen Eingänge blockieren und Enge herrschen, ist das kaum möglich. Die Landesberatungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen berät seit 25 Jahren kostenfrei – und heute auch bei unserer Telefonaktion.

Wo Kinderwagen an einer Treppe scheitern und Rollstühle vor einer schmalen Türe passen müssen, gibt es weniger Lebensqualität. Dabei ist sie es, die die Menschen heimisch fühlen lässt und Komfort ermöglicht. Die Landesberatungsstelle Barrierefreies Bauen und Wohnen ist seit inzwischen 25 Jahren auf dem Markt und weiß, dass das Bewusstsein für den Abbau von Barrieren bei vielen immer noch nicht da ist. „Mit unserem Angebot wollen wir das Bewusstsein der Gesellschaft für diese Thematik schärfen, denn Barrierefreiheit bringt Komfort im Alltag und Lebensqualität in jedem Alter. Wichtig ist es, Barrieren erst gar nicht entstehen zu lassen, vorhandene Barrieren abzubauen und ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen“, sagt die Leiterin der Landesberatungsstelle Christiane Grüne. Dass der Bedarf an Beratung groß ist, zeigt die Tatsache, dass es in 15 Städten Anlaufstellen gibt.

Düro und Knobloch beraten einerseits, wenn ein Haus oder eine Wohnung barrierefrei angepasst werden soll. Dies ist oft dann der Fall, wenn aufgrund eines Unfalls, einer Krankheit oder einer Behinderung Treppen, schmale Türen, Schwellen, hohe Dusch- und Badewannen plötzlich zu fast unüberwindbaren Hindernissen werden. Zum anderen beraten sie Ratsuchende, einen geplanten Neubau von Beginn an barrierefrei zu erstellen, damit in Zukunft keine kostspieligen Umbauten nötig sind.

Spitzenreiter bei den Beratungen ist die barrierefreie Umgestaltung des Badezimmers sowie der stufenlose Zugang ins Haus und die Überwindung von Türschwellen in der Wohnung. Fragen zu Hilfsmitteln, Neubauplanungen und Umbauten sowie mögliche Fördermittel stehen auf der Nachfrageliste ebenfalls weit oben. Die individuellste Beratung findet bei den Ratsuchenden zu Hause statt. Dieses Angebot ist in den vergangenen Jahren immer stärker gefragt.

Mit Vorlesungen an Hochschulen und Schulungen von Handwerkern in Rheinland-Pfalz setzt sich das Trierer Beratungsteam dafür ein, dass das Thema Barrierefreiheit bei der Planung und Realisierung in Neubauten und in bestehenden Gebäuden mitgedacht wird. „Durch Vorträge, Schulungen und Informationsveranstaltungen an öffentlichen Einrichtungen, an Hochschulen und durch die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer wollen wir viele Menschen für das Thema Barrierefreiheit sensibilisieren. Unser Ziel ist es, dass das barrierefreie Bauen Standard und ein selbstverständlicher Bestandteil der Planungen wird, von dem alle Menschen profitieren,“ ergänzt Ulrike Düro.