Telefonaktion : Ist mein Kind hochbegabt?

Hochbegabte Kinder sind nicht immer die besten Schülerinnen und Schüler in den Klassen. Es reicht nicht aus, ein hohes Entwicklungspotential, das Jungen und Mädchen in bestimmten Bereichen mitbringen, zu haben. Was genau ist Hochbegabung? Wie kann sie erkannt und gefördert werden? Was geschieht, wenn ein hohes Entwicklungspotential nicht gesehen wird? An welchen Schulen in der Region werden hochbegabte Kinder speziell gefördert? Wie können hochbegabte Studierende gefördert werden? Wo können Eltern sich hinwenden, wenn sie den Verdacht haben, dass ihr Kind besondere Fähigkeiten mitbringt? Dies sind Beispielfragen, die Familien und Menschen, die mit Kindern arbeiten, interessieren können.