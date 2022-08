Telefonakion : Was hilft bei Allergien?

Was hilft bei Allergien?

Trier Am Mittwoch, 3. August, TV-Telefonaktion von 17 bis 19 Uhr – Sprechen Sie persönlich mit Ärzten.

In diesem Jahr haben mehr als zwölf Millionen Menschen, die 14 Jahre oder älter sind, in Deutschland angegeben, zu den Allergikern zu gehören. Dieses Ergebnis einer Umfrage hat eine Online-Plattform für Statistik veröffentlicht. Allergisch können Menschen auf alles Mögliche reagieren: auf Katzen oder Hunde, die Sonne, Schimmelpilze, auf bestimmte Lebensmittel, um nur einige zu nennen. Reagiert das Immunsystem auf Stoffe, die für andere harmlos sind, hat das Folgen. Allergiker zeigen die unterschiedlichsten Symptome, von Beklemmungen in der Brust, über Schnupfen bis hin zu Atemnot.