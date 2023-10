Telefonaktion Wie man mit Tod und Trauer umgehen kann

Trier · Nichts wirft Menschen mehr aus der Bahn, als einen geliebten Mensch zu verlieren. Trauer verläuft in unterschiedlichen Phasen, sie braucht Zeit, Raum und Verständnis. Am Mittwoch, 11. Oktober, können Sie von 17 bis 19 Uhr persönlich mit Expertinnen am TV-Telefon sprechen und Fragen rund um das Thema „Trauer“ stellen.

10.10.2023, 17:01 Uhr

Rund um das Thema Trauer können Sie sich am Mittwoch, 11. Oktober, zwischen 17 und 19 Uhr am TV-Telefon beraten lassen. (Symbolfoto) Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Von Katja Bernardy

