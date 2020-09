Gesundheit : Sucht: Auch Angehörige bekommen Hilfe

Trier Nachgefragt: Suchtexpertinnen beantworteten Leserfragen am TV-Telefon.

Die TV-Leser hatten viele Fragen an die Experten; hier ein Auszug:

Mein Bruder ist in der Klinik. Soll ich die leeren Alkoholflaschen aus seiner Wohnung räumen?

Rebecca Kraus, Diplom-Pädagogin und Suchtberaterin bei der Suchtberatung „Die Tür“: Wichtig ist, dass Sie offen mit Ihrem Bruder darüber sprechen, was für ihn hilfreich sein könnte.



Ich lebe in einer Wohngruppe, weil meine Eltern drogensüchtig sind. Meine Eltern suchen aber immer wieder Kontakt zu mir, was ich nicht möchte. Was kann ich tun?