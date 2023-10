Experten am Telefon Telefonaktion: Pflege, Beruf und Familie - Wie geht das?

Rund vier von fünf Pflegebedürftigen in Deutschland werden laut Statistischem Bundesamt zu Hause versorgt. Meist erfolge die Pflege durch pflegende Angehörige. Häufig unterstütze sie dabei ein ambulanter Pflegedienst, so die Behörde. Angehörige wollen für ihre pflegebedürftigen Familienmitglieder da sein, doch dabei müssen sie meist Beruf und Familie unter einen Hut bringen. Wie geht das? Wann merke ich, dass es zu viel wird? Wo stecke ich die eigenen Grenzen? Wie kann man in dem Spagat zwischen den verschiedenen Anforderungen trotzdem gut für sich sorgen? Dies sind Fragen, die Menschen, die sich um pflegebedürftige Angehörige kümmern, beschäftigen können.