Kolumne Mein schöner Garten : Wie gefährlich es wirklich ist, Bärlauch zu ernten

Wenn der Bärlauch saftig grün aus dem Boden sprießt, beginnt für mich der vitale Frühling. Früher sammelte man die Zipperleinkräuter aus der Not heraus. Vitaminreiches war in den Wintermonaten Mangelware.

Heimtückischer ist da schon die Verwechslung mit Aronstabblättern. Die Giftpflanze steht in direkter Nachbarschaft zu Bärlauch und gelangt so im Eifer des Sammelns oft unter die Bärlauchblätter. Wollte man es mit schwarzem Humor formulieren, hieße das: Man muss schon genau hinschauen, was man sammelt, wenn man den Frühling erleben will.