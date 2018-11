Übergewicht und Ernährung in den Griff bekommen

Heute von 17 bis 19 Uhr Telefonaktion mit drei Experten.

() Übergewicht ist ein Hauptrisikofaktor für zahlreiche schwerwiegende Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Probleme oder Diabetes. Oft kann eine Änderung des Lebensstils viel bewirken – etwa wenn man sich mehr bewegt und gesünder ernährt. Doch was kann man tun? Welche konservativen Methoden machen Sinn? Kann ich mit einer Ernährungsumstellung auch einer Fettleber etwas Gutes tun? Was bleibt, wenn die konservativen Methoden ausgeschöpft sind und nicht gewirkt haben? Kann dann die sogenannte Adipositas-Chirurgie eine Option sein? Diese und weitere Fragen rund um das Thema „Gewichtsprobleme und Ernährung – Wann ist die chirurgische Therapie sinnvoll und notwendig?“ beantworten unsere Experten am TV-Lesertelefon.

Doris Schmitz-Geisthardt ist freiberufliche Ernährungsberaterin mit Krankenkassenzulassung. Sie ist heute erreichbar unter der Nummer 0651-7199-195.

Dr. Michael Unverfehrt ist Leitender Oberarzt Viszeralchirurgie und Koordinator des Adipositaszentrums im Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Mitte. Im interdisziplinären Adipositaszentrum werden neben konservativen Therapieprogrammen alle gängigen operativen Verfahren zur Unterstützung der Gewichtsreduzierung sowie rekonstruktiven Operationen angeboten. Er ist erreichbar unter Telefon 0651-7199-196.

Dr. Brigitte Gilles ist Fachärztin für Innere Medizin mit Weiterbildung in Diabetologie und Ernährungsmedizin. Sie ist im Medizinischen Versorgungszentrum der Barmherzigen Brüder Trier – Innere Medizin mit diabetologischem Schwerpunkt – tätig. Neben der umfassenden Betreuung von Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 und Typ 2 bildet die Betreuung von Patienten mit metabolischem Syndrom, Fettleber und Adipositas einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Sie gibt Tipps unter Telefon 0651-7199-197.

FOTO: privat

FOTO: privat

FOTO: privat