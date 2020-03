Telefonaktion : Unerfüllter Kinderwunsch? Heute TV-Telefonaktion

Trier Vier Experten beraten Paare heute von 17 bis 19 Uhr.

() Sie wünschen sich sehnlichst ein Kind, hoffen Monat um Monat vergeblich. Viele Paare in Deutschland versuchten meist lange Zeit, auf natürlichem Weg schwanger zu werden. So heißt es in der Broschüre „Unerfüllter Kinderwunsch?“ des Bundesfamilienministeriums. Laut Delta-Institut für Sozial- und Ökologieforschung sind 25 Prozent der Frauen und Männer ungewollt kinderlos. Was tun, wenn sich die Schwangerschaft nicht einstellen will? Wie lange sollte man versucht haben, schwanger zu werden, bis man sich Hilfe holt? Wo findet man Hilfe? Was sind Fruchtbarkeitskiller? Welche Rolle spielt das Alter? Mit welchen Kosten müssen Paare rechnen, die an eine künstliche Befruchtung denken? Welche medizinischen Möglichkeiten zur Erfüllung des Kinderwunschs gibt es? Dies sind Beispielfragen, die Frauen und Männern auf den Nägeln brennen können. Heute bietet der TV seinen Lesern wieder einen speziellen Service. Von 17 bis 19 Uhr können Sie persönlich mit Medizinern und einer Diplom-Biologin am TV-Telefon sprechen.