Gartenkolumne : Letzte Geranien überwintern

Noch immer blüht die Geranie munter auf dem überdachten Balkon. So viel Ausdauer muss belohnt werden. Einen Versuch, die schneeweiße Pelargonie zu überwintern ist es wert. Was denn nun – Pelargonie oder Geranie?

Bei der topflosen Variante holt man die Pflanze ja vor dem ersten Frost aus dem Gefäß und schüttelt die Erde ab. Dann kürzt man die Triebe bis auf zehn Zentimeter ein, entfernt den Großteil der Blätter, legt den kläglichen Rest an einem dunklen, kühlen Ort in ein Gefäß und übersprüht gelegentlich mit einem Luftbefeuchter, damit der Geranienstock nicht vollkommen vertrocknet.

In der Komfort-Variante lässt man die Geranien im Topf oder Balkonkasten und überwintert sie in der Erde an einem kühlen, hellen Ort. Je mehr Blätter die Geranie noch hat, desto mehr Licht benötigt sie. In einem lichten Raum bei fünf bis zehn Grad Celsius blüht sie bisweilen sogar weiter. Gießen nicht vergessen, auch wenn Geranien im Überwinterungsquartier nur alle paar Wochen ein Schlückchen brauchen. Im nächsten Jahr wird die überwinterte Pelargonie wieder frisch getopft und kommt schneller zur Blüte als wurzelnackte Geranien.