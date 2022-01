Kolumne Hauptsache gesund! : Die Füße werden taub: Was nun?

Prof. Dr. Matthias Maschke Foto: Prof. Dr. Matthias Maschke

Ein zunehmendes Taubheitsgefühl beginnend an den Zehen, seltener an den Fingern, kennen viele Menschen. Manchmal beginnt es sehr langsam und breitet sich dann schleichend wie ein Strumpf über die Füße bis in die Unterschenkel, manchmal auch wie ein Handschuh über die Hände und Unterarme aus.