Kolumne Hauptsache gesund : Zitternde Hände: Und nun?

Viele Menschen kennen ein Zittern der Hände oder auch der Stimme bei Aufregung. Nicht umsonst heißt es, dass man vor Angst zittert. Medizinisch wird ein Zittern als Tremor bezeichnet. Zumeist sind die Hände betroffen, seltener der Kopf oder isoliert die Beine.

Wenn der Tremor recht ausgeprägt auch ohne Aufregung beim Halten oder Bewegen von Gegenständen auftritt und in der Familie bereits andere Menschen ein ähnliches Zittern aufweisen und mit zunehmenden Alter stärker wird, dann deutet dies auf eine angeborene Zittererkrankung hin, dem so genannten Essentiellen Tremor. Diesen kann man mit Medikamenten wie Betablockern, Ergotherapie und in seltenen Fällen bei starker Ausprägung mit einem Hirnschrittmacher behandeln.

Am häufigsten stellen sich Menschen aufgrund eines Zitterns eine Parkinsonerkrankung vor. Dabei wäre der Tremor typischerweise zu Beginn nur an einer Hand vorhanden, würde vornehmlich in Ruhe auftreten und wäre von anderen Symptomen wie einer Steifigkeit der Muskulatur oder einer Verlangsamung der Bewegung begleitet. In Deutschland leiden zwar 400 000 Menschen an einer Parkinsonerkrankung, jedoch sind die anderen Zittererkrankungen wie essentieller Tremor oder verstärktes physiologischen Zittern viel häufiger.