Kolumne Mein schöner Garten : Gurken am Christbaum

Die Gurke ist es geworden: In einem bekannten Trierer Gartenmarkt dürfen sich zwei Kinder ihren persönlichen Christbaumanhänger aussuchen. Beide wählen nach langem Überlegen und Bestaunen der glitzernden Kugeln, Sterne, Engelchen und sonstigen Weihnachtsbaumschmucks, ein picklig grünes Etwas in Form einer Gewürzgurke am silbernen Aufhänger.