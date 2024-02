Zum Dahinschmelzen „Ich liebe dich“ à la Hollywood? 7 Arten, seine Liebe am Valentinstag zu gestehen

Lloyd Dobler (John Cusack) gewann 1989 in dem Film „Teen Lover“ mit einer der wohl coolsten Gesten das Herz seiner Liebsten. Seine Geheimwaffe: ein Ghettoblaster. Der aufstrebende Kickboxer spielte unter dem Schlafzimmerfenster von Diane Court (Ione Skye) das Lied „In Your Eyes“ von Peter Gabriel. Mit Erfolg. Er eroberte ihr Herz und sie sitzen am Ende des Films gemeinsam in einem Flugzeug nach England. Also falls Sie noch einen Ghettoblaster haben, probieren Sie es heute, am Valentinstag, einfach aus.