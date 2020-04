Heizung : Heizung mit Zukunft: Aktion der Verbraucherzentrale

Trier () Das Klimapaket der Bundesregierung hat für viel Bewegung auf dem Heizungsmarkt gesorgt. Auch wenn es derzeit etwas in den Hintergrund getreten ist, lohnt sich laut der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz ein genauer Blick auf das Paket.

Es beinhaltet neue Förderkonditionen für Heizungsanlagen, die erneuerbare Energien nutzen, sowie eine Sonderprämie für den Austausch alter Ölheizungen. Außerdem wird ein CO 2 -Preis für Heizöl und Erdgas eingeführt. Mit der Aktion „Heizung mit Zukunft“ bietet die Verbraucherzentrale nun einen neuen digitalen Service dazu an.