Ernährungskolumne : Trinken im Sommer: Nicht überflüssig

Endlich Sommer, Sonne und Zeit zum Schwitzen! An heißen Tagen lautet deshalb die Devise für alle: regelmäßig trinken. Ansonsten kann der menschliche Organismus schnell verrückt spielen und mit Kopfschmerzen und Kreislaufproblemen reagieren.

Prima Durstlöscher sind Wässer (Foto: dpa), ungesüßte Kräuter- und Früchtetees sowie Fruchtsaftschorlen. Sie gleichen die Verluste an Flüssigkeiten aus und tragen zum ausgeglichenen Mineralstoffhaushalt bei. In der Regel nimmt der Körper Calcium, Magnesium und Co. vor allem über feste Nahrung auf.