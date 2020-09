Ernährungskolumne : Sommergemüse im Winter

Ob Blumenkohl, Bohnen, Möhren oder Mangold – jetzt zur späten Sommerzeit ist das Angebot an frischem Gemüse richtig üppig. Vielleicht liefert auch der Hausgarten mehr Ertrag, als sich frisch verbrauchen lässt.

Das gilt besonders, wenn das gewaschene und geputzte Gemüse zusätzlich blanchiert wird. Dabei kommt es für kurze Zeit in sprudelnd kochendes Wasser und wird unmittelbar danach in Eiswasser rasch abgekühlt. So wird der Kochprozess sofort gestoppt.