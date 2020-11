TV-Telefonaktion : KFZ-Versicherung: Was beim Wechsel zu beachten ist

KFZ-Versicherung: Was beim Wechsel zu beachten ist

Trier (red) Bei der TV-Telefonaktion zum Thema Fahrzeugversicherung waren die Leser sehr inressiert an den Ratschlägen der Experten. Hier eine Auswahl der Fragen, die die Anrufer an die Fachleute stellten und deren Antworten:

Dirk Neufang, KFZ-Gutachter: Bei den Versicherern gibt es Unterschiede, was die Entschädigungshöhe im Schadensfall betrifft. Nicht jedes Unternehmen erstattet zum Neuwert. Beachten Sie zudem, dass der Akku meist nur gemietet ist. Die Regulierung des Schadens verläuft dann zwischen Versicherung und Autohersteller.

Was sind typische Versicherungsschäden beim Akku?

Dirk Neufang : Da es noch zu wenig Elektrofahrzeuge gibt, kann man noch nicht von typischen Schäden sprechen. Zum Beispiel Überspannung an Akku und Fahrzeugelektrik oder Brand sowie Komplettausfall sind aber denkbare Schäden, die eintreten könnten.

Ich wurde von meiner neuen Versicherung mit 70 Prozent eingestuft, obwohl ich vorher 65 Prozent und keinen Unfall hatte. Ist das in Ordnung?

Christin Kremer, Expertin vom Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute: Bei einem Wechsel des Versicherers wird nicht der Beitragssatz an den neuen Versicherer weitergegeben, sondern die Schadenfreiheitsklassen, also die schadenfrei gefahrenen Jahre und evtl. angefallenen Schäden. Die Beitragssätze bei den einzelnen Versicherern sind nicht einheitlich.

Was bedeutet Rabattschutz?

Christin Kremer: Viele Versicherungen bieten einen sogenannten Rabattschutz gegen Aufpreis an. Sie bleiben bei einem Schaden in der gleichen Schadenfreiheitsklasse wie das Jahr zuvor. Dies gilt aber meist nur im Rahmen des bestehenden Vertrags und gilt in der Regel nicht bei Wechsel zu einem anderen Anbieter.