Gartentipps vom Profi : Vanille ist mehr als eine Orchideenart

Kathrin Hofmeister. Foto: TV/Kathrin Hofmeister

In der Weihnachtsbäckerei gehört sie zu meinen wichtigsten Zutaten. Schon der Kaiser der Azteken schätzte sie als verfeinerndes Gewürz in seiner Trinkschokolade. Und unter allen Schätzen, die die Spanier von ihrer Suche nach Gold und Silber in Mexiko vor über 500 Jahren mitbrachten, dürfte Vanille der köstlichste gewesen sein.

Kürzlich bekam ich den Auftrag, herauszufinden, ob man Vanille auch selber anbauen kann. Eine freundliche Dame aus dem Palmengarten Frankfurt konnte mir weiterhelfen. Jeannette Duda kennt sich mit tropischen Gewächsen aus und zu denen zählt die Orchideenart. Die Vanillepflanze schlingt sich mit dicken, fleischigen Trieben an Bäumen zickzackartig empor und wächst im Regenwald als Aufsitzerpflanze auf deren Ästen, erklärt mir die Expertin. Eine Vanillepflanze einfach auf die Fensterbank zu all den anderen Orchideen zu stellen, funktioniere daher nicht. Allein schon die vielen Luftwurzeln brauchen regelmäßig Feuchtigkeit. Unter 60 Prozent Luftfeuchtigkeit im Raum brauche man gar nicht anfangen. Die Temperaturen liegen mit 25 Grad Celsius schon oberhalb des Wohlfühlbereichs im kuscheligen Wohnzimmer. Im Winter müsse man den Lichtbedarf mit Pflanzleuchten stillen. Sollte man die Vanillepflanze zum Blühen bekommen, was laut Frau Duda nur im Knickbereich der Ranken möglich ist, weshalb man die unter optimalen Bedingungen bis zu drei Meter im Jahr wachsenden Ranken links und rechts um einen Rankstab wickelt, wartet die nächste Herausforderung. Um die berühmten Schoten mit dem Vanillemark anzusetzen, braucht die Gewürzvanille Befruchter. Die fehlen natürlich im mitteleuropäischen Wohnzimmer. Man muss also selber Kolibri spielen und die Blüten bestäuben. Das funktioniere nur am Vormittag. Drei Monate später sieht man, ob man ein glückliches Händchen hatte. Bis zur Reife der Vanilleschoten dauert es weitere fünf bis sieben Monate. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum echte Bourbon-Vanille so teuer ist.

Vanilleschoten sind bei Koch- und Backfans beliebt. Doch auch doe Blüte ist wunderschön. Foto: Getty Images/iStockphoto/amriphoto