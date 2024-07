Volksfreund-Telefonaktion Fragen zu Alkohol, Drogen und Online-Sucht? Experten helfen!

Mein Mann trinkt jeden Abend Bier, ich halte das nicht mehr aus. Er blockt ab, wenn ich ihn darauf anspreche, und nennt mich hysterisch. Was kann ich tun? Meine Tochter verbringt ihre Zeit nur noch am Handy. Ist sie schon handysüchtig? Mein Sohn ist stundenlang nicht ansprechbar, wenn er in seinem Zimmer spielt. Seine Noten sind rapide gesunken. Muss ich mir Sorgen machen? Ab wann spricht man eigentlich von Sucht? Können sich auch Angehörige beraten lassen? Diese Fragen sind Beispiele für die Sorgen vieler Menschen.