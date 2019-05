Verbraucher : Günstiger ins Ausland telefonieren

Luxemburg () Wer häufig von zu Hause ins EU-Ausland telefoniert, darf sich freuen: Von morgen, 15. Mai, an darf ein Gespräch aus dem Heimatland in ein Land der Europäischen Union nicht mehr als 19 Cent pro Minute plus Mehrwertsteuer kosten.

Gemäß der dann geltenden EU-Verordnung dürfen dann auch nur noch maximal sechs Cent plus Mehrwertsteuer für das Verschicken einer SMS anfallen. Darauf weist das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg (CEC Luxembourg) hin.

Bereits im Juni 2017 waren Extra-Gebühren für Handytelefonate im EU-Ausland, das sogenannte Roaming, abgeschafft worden. Wer jedoch von zu Hause aus in andere Länder der Europäischen Union anrufen wollte, musste weiterhin mit sehr hohen Kosten rechnen. Mit der neuen EU-Verordnung ist damit von morgen an Schluss.

Zu beachten ist laut dem CEC, dass die Regelung ausschließlich für Telefonate in EU-Mitgliedstaaten gilt. Norwegen, Island und Liechtenstein sollen später hinzukommen. Karin Basenach, Direktorin vom Europäischen Verbraucherzentrum Luxemburg, sagt: „Die Absenkung der Gebühren für Telefongespräche ins EU-Ausland war notwendig und bringt mehr Sicherheit für die Verbraucher. Allzu oft herrschte bei Verbrauchern seit Wegfall der Roaming-Gebühren im Juni 2017 Verwirrung, weil viele dachten, dass damit auch Gespräche von zu Hause aus ins EU-Ausland gemeint seien. Dies war indessen nicht der Fall.“ Heißt, während für Handygespräche bei den Kosten eine Deckelung eingeführt wurde, war dies für reguläre Telefongespräche von zu Hause aus (noch) nicht der Fall.

Jedoch gilt laut dem Europäischen Verbraucherzentrum in Luxemburg auch nach dem 15. Mai höchste Vorsicht bei Telefonaten auf Kreuzfahrten und in Flugzeugen. Denn dort könnten Verbindungen schnell ins Geld gehen, wenn Verbraucher sich nicht in ein terrestrisches Mobilfunknetz einwählen. Telefongespräche und Datenverbindungen liefen dort oft über Satellitensysteme und seien deshalb extrem teuer.

Bei Fragen zu diesem und anderen Verbraucherthemen können Verbraucher sich gerne an das CEC Luxemburg wenden unter Telefon 00352/268464-1.