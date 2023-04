Gesundheit Vor Knochenschwund ist keiner sicher

Osteoporose ist nicht nur eine Frauenkrankheit. Jeden kann es treffen! Ob Frau oder Mann! Vielleicht ist die Gefahr für einen Mann nicht so hoch wie für eine Frau, aber umso schwerwiegender kann die Diagnose Osteoporose und ihre Folgen sein. Deshalb ist es auch für Männer von großer Bedeutung präventiv etwas zu tun! Nicht dass Ihre berufliche Karriere beeinträchtigt wird oder sogar abrupt beendet ist. Viele haben Osteoporose, ohne es zu wissen. Leider wird eine Osteoporose auch heute noch zum Teil erst nach dem ersten, zweiten, dritten oder siebten Knochenbruch erkannt. Und dass, obwohl wir längst in der Lage sind, die Diagnose schon vor dem ersten Knochenbruch zu stellen. Jede dritte Frau, die eine Hüftfraktur erleidet, stirbt innerhalb eines Jahres (Ärztezeitung, Prof. Cornel Christian Sieber Klinikum Nürnberg, Geriatriekongress). Ein Drittel der älteren Patienten stirbt innerhalb eines Jahres in Folge einer Hüftfraktur, 20 Prozent werden dauerhaft pflegebedürftig und die Hälfte erlangt nicht mehr die ursprüngliche Beweglichkeit zurück. (Ärztezeitung).