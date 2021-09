Telefonaktion : Jeden Abend ein Bier – ist das schon Sucht?

Trier TV-Telefonaktion. Rufen Sie heute von 17 bis 19 Uhr an:

Diese Zahlen sind erschreckend: 6,7 Millionen Menschen der 18- bis 64-Jährigen in Deutschland konsumieren Alkohol so, dass er für ihre Gesundheit riskant ist. Etwa 1,6 Millionen Menschen dieser Altersgruppe gelten als alkoholabhängig. Diese Daten hat das Bundesministerium für Gesundheit veröffentlicht. Zudem ist sogenannter missbräuchlicher Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für zahlreiche chronische Erkrankungen wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Fakten die ernüchtern. Dem gegenüber steht das positive Bild von Alkohol, das in der Gesellschaft herrscht – vom Feierabendbierchen, das hilft herunterzukommen, bis zur hippen Cocktail-Party. Ab wann ist Alkoholkonsum gefährlich? Jeden Abend ein Bier – ist das schon Sucht? Was sind überhaupt erste Anzeichen einer Abhängigkeit? Wann sollte man sich Hilfe holen? Und an wen kann man sich wenden, wenn man zu viel trinkt? Wo finden Angehörige Unterstützung?