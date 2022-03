Kolumne Mietrechtstipp : Mini-Solaranlage für den Balkon: Wann sind Kleinkraftwerke für den Heimgebrauch zulässig?

Rechtsanwalt Dr. Ralf Glandien, Vorsitzender von Haus und Grund Trier. Foto: privat

In letzter Zeit findet man immer wieder Solar-Paneele, die von Mietern auf Balkonen angebracht werden. Diese werden unmittelbar an das Stromnetz der Wohnung angeschlossen und können auf diesem Weg erzeugten Solarstrom in das Netz einspeisen, was zu Einsparungen von Energie führen kann.