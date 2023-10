Gesund bleiben Warum Sie kein warmes Leitungswasser trinken sollten

Hahn auf, und schon kommt das Trinkwasser. In manchen Gegenden der Welt ein unerreichbarer Traum, in Deutschland eine Selbstverständlichkeit. Noch dazu hat das deutsche Leitungswasser laut dem Bundesministerium für Gesundheit eine sehr gute Qualität. Wasser direkt aus dem Hahn zu verwenden, ist also grundsätzlich kein Problem.