Katastrophenschutz : Warntag: Wann heute Ihr Handy klingeln soll – und warum es vielleicht doch nicht klappt

Nur eine Übung: Beim Warntag am 8. Dezember 2022 sollen flächendeckend Warnmeldungen an Handys verschickt werden. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Trier Im Dezember wird in Deutschland zum ersten Mal flächendeckend Cell Broadcast erprobt. Damit soll in Zukunft jedes Handy für Benachrichtigungen erreichbar sein, auch wenn niemand die Telefonnummer kennt.

Der erste bundesweite Warntag verlief im Jahr 2020 enttäuschend. In ganz Deutschland sollte getestet werden, wie gut die Bevölkerung im Katastrophenfall mit den vorhandenen Warnmitteln erreichbar ist. Das ernüchternde Ergebnis: Ein Teil der Bevölkerung hat überhaupt keine Warnungen bemerkt. Eine der Ursachen war, dass vielerorts keine Sirenen mehr in Betrieb sind.

Warntag am 8. Dezember 2022: Alle Handys sollen klingeln

Die Simulation des Ernstfalls findet am 8. Dezember um 11 Uhr statt. Um diese Zeit aktivieren die Verantwortlich die verschiedenen Warnmittel in ihrem Zuständigkeitsbereich. Dazu gehören beispielsweise die Informationen für Radio und Fernsehen oder auch die Benachrichtigungen in der Warn-App NINA. Neu ist in diesem Jahr eine weitere Art der Benachrichtigung. Um 11 Uhr sollen alle Handys in Deutschland fast gleichzeitig klingeln.